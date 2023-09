"M&Y Marketing", një prej agjencive kryesore të marketingut në Tiranë e Shqipëri

"M&Y Marketing" eshte nje nga agjencite kryesore te marketingut ne Tirane dhe Shqiperi. Ajo ka nje staf te kualifikuar, me eksperte nga fushat e IT, marketingut, web dhe web design, network, PR, media dhe social media.

Agjencia ka nje staf prej 23 personash ne vitin 2023 dhe nje numer prej qindra projektesh ne portofolin e saj ne zhvillim e siper.

Agjencia M&Y Marketing, ofron sherbime ne zhvillimin e websiteve, auditimin e mediave sociale, identifikimin e pozicionit ne treg dhe hartimin e strategjise se marketingut.

Me tej, Agjencia e Marketingut M&Y MArketing ekzekuton strategjine e hartuar dhe kujdeset per analizimin e rezultateve te arritura dhe monitorimin e reagimit te klienteve.

Cmimet e kesaj Agjencie jane percaktuar per te qene te drejta ne raport me cilesine e sherbimit qe ofrohet dhe perfitimet qe vijne per klientet nga rezultatet e punes.

M&Y Marketing, e bazon punen e vet ne strategjite dhe metodat me te avancuara te marketingut dixhital duke ndjekur tendencat me te reja.

Sherbimet mediatike si deklaratat e shtypit, ndjekja dhe pasqyrimi i aktiviteteve, organizimi i konferencave dhe seminareve te ndryshme, jane nje tjeter sherbim qe ofrohet fale stafit te agjencise me pervoje mbi 23 vjecare ne media.

Kreativiteti, fantazia, origjinaliteti dhe profesionalizimi jane busulla e punes se Agjencise M&Y Marketing.