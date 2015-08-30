Flet policia: Ja pse ishte shpallur në kërkim 27-vjecari që u gjet i vdekur në kanal
POGRADEC - Policia e Korces ka sqaruar sot ngjarjen e ndodhur ne zonen e Qafe Plloces ku u gjet i vdekur ne nje kanal ne ane te rruges nje person i larguar nga banesa disa dite me pare.
Sipas komunikates se policise, më datë 30.08.2015, pas një telefonatë të kryer nga një qytetar, mëngjesin e sotëm, Efektivat e Komisariatit të Pogradecit, në aksin rrugor, Qafë Plloçë - Stropckë, në një kanal në buzë të rrugës, kanë konstatuar trupin e pajetë të shtetasit :
Ervin Jonusllari, vjeç 27, banues në fshatin Çërravë-Pogradec.
Policia ka bere me dijes e menjëherë, në vendngjarje ka mbërritur Grupi Hetimor, si edhe eksperti mjeko-ligjor të
cilët, kanë gjetur trupin e pajetë, të këtij shtetasi, si dhe motorrin të cilin ai drejtonte, brenda një kanali. Motorri u gjet mbi trupin e pajetë të 27 –vjecarit.
"Nga ekspertiza paraprake, nuk u konstatuan shenja dhune, në trupin e tij dhe shkaku i aksidentit dyshohet, të ketë qënë humbja e kontrollit, tek një kthesë e fortë e rrugës, pasi ai ka qënë edhe nën efektin e pijes alkoolike. Sqarojmë se ky shtetas është shpallur në kërkim, datë 29.08.2015 pas kallëzimit të bërë, nga bashkëshortja e tij, shtetasja M.SH, vjeç 24, banuese në fshatin Çërravë-Pogradec. E cila deklaron se bashkëshorti i saj, është larguar nga banesa, në orët e para të mëngjesit të datës 28.08.2015, pa lënë asnjë gjurmë", thuhet ne deklaraten e policise lokale.
Sipas saj, nga hetimet e Policisë rezulton, se ky shtetas deri në orën 04.00, të mëngjesit të datës 28.08.2015, ka qënë në një lokal në fshatin Stropckë, së bashku me dy shokë të tjerë, ku ka konsumuar atje, pije alkoolike . Më pas është larguar, në drejtim të paditur, pa ju thënë as shokëve të tij se ku do shkonte , me një mjet tip motorr, të markës “Honda” pa targa, të cilin ai , ja kishte marrë një shokut të tij.
Vendi ku ai është gjetur, ndodhet rreth 800 m larg nga lokali, ku ai ka qënë për herë të fundit. Sipas ekspertit mjeko-ligjor, Ervin Jonusllari ka humbur jetën, që para dy ditësh. Grupi hetimor po kryen veprimet ne vendngjarje, për të bërë dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje, ka pohuar policia.