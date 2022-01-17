Greqi, 3 lëkundje të njëpasnjëshme tërmeti brenda 15 minutash
Lajmifundit / 17 Janar 2022, 15:51
Nga Rrjeti
Tre tërmete të njëpasnjëshme janë regjistruar mesditën e sotme në Kretë brenda një harku kohor prej 15 minutash.
Mediat greke bëjnë me dije se tërmeti i parë është regjistruar në orën 13:17 për t’u pasuar nga dy të tjerë në 14:06 dhe 14:13. Epiqendra e tërmetit të parë ka qenë 12 km në lindje të Heraklionit, ndërsa thellësia fokale është në 5 km.
Të tre tërmetet ishin me epiqendër në lindje të Heraklion.