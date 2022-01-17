LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Greqi, 3 lëkundje të njëpasnjëshme tërmeti brenda 15 minutash

Lajmifundit / 17 Janar 2022, 15:51
Nga Rrjeti

Greqi, 3 lëkundje të njëpasnjëshme tërmeti brenda 15

Tre tërmete të njëpasnjëshme janë regjistruar mesditën e sotme në Kretë brenda një harku kohor prej 15 minutash.

Mediat greke bëjnë me dije se tërmeti i parë është regjistruar në orën 13:17 për t’u pasuar nga dy të tjerë në 14:06 dhe 14:13. Epiqendra e tërmetit të parë ka qenë 12 km në lindje të Heraklionit, ndërsa thellësia fokale është në 5 km.

Të tre tërmetet ishin me epiqendër në lindje të Heraklion.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion