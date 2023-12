Festat e Fundvitit: One Albania falënderon duke dhuruar!

Fundi i vitit nuk mund të kuptohet pa dhurata. Në këtë muaj festiv, One Albania zbulon fushatën e saj, "Dhurata për Ty", e cila shënon kulmin e një viti të mbushur me zhvillime të reja dhe dedikim të vazhdueshëm ndaj abonentëve.

Mes shkëlqimit të festave të fundvitit, One Albania ka zgjedhur t’u gjendet gjithnjë e më pranë abonentëve për më shumë komunikim, më shumë argëtim dhe dhurata.

Fushata “Dhurata për Ty” është menduar si një akt mirënjohjeje, duke përcjellë kështu vlerësimin e kompanisë, pikërisht për ata që na shoqëruan në udhëtimin tonë të përbashkët, duke besuar te ne.

Këto festa vijnë me dhurata të parezistueshme për të gjithë. Me kombinimin e shërbimit Fibër & One TV, pasi të keni paguar vetëm shërbimin, do të merrni dhuratë një SMART TV 40” ose 58”, në varësi të kombinimeve.

Ndërsa me aktivizimin e planeve të komunikimit One Ultra 50 ose One Ultra Max me kontratë dy vjecare, pasi të keni paguar vetëm planin, mund të përfiton FALAS SMARTPHONE ose SMARTWATCH. Këto janë dhuratat ideale për të gjithë familjen.

Ju jemi mirënjohës dhe i themi faleminderit secilit që besoi te ne dhe ishte bashkëudhëtar në udhëtimin vjetor të përbashkët sfidues, por plot emocione. Ju ftojmë të bashkoheni me ne për të festuar sezonin festiv të dhuratave dhe të falënderimeve.

Abonentët mund të marrin dhuratën që të përshtatet më shumë në çdo dyqan One. Për më shumë na vizitoni në www.one.al