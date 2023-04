Aksident në Krujë, plagosen dy persona

Një aksident me pasojë plagosjen e dy personave në Krujë. Njoftimi nga policia.

Informacion paraprak

Rreth orës 12:55, në aksin rrugor Mamurras-Fushë Krujë, një automjet me drejtues shtetasin A. N., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin E. D., dhe si pasojë e përplasjes të dy drejtuesit ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.