Parashikimi i motit 28 gusht/ E enjte kryesisht e kthjellët, vranësira të lehta vetëm në zonat malore
Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 08:06
Moti
Këtë të enjte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës në veri të vendit.
Era do të fryjë me drejtim verilindje–veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës do të fitojë shpejtësi deri në 10 m/s.
Valëzimi i detit do jetë i forcës 1-2 ballë.