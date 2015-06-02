Paralajmërimi i Junker, dënimi me vdekje mund të nxjerrë Hungarinë nga BE
Hungaria duket se do të vihet përballë zgjedhjes së futjes së dënimit me vdekje, ose qëndrimit në BE.
Brukseli e ka bërë të qartë përmes shefit të Komisionit Europian Zhan-Klod Junker se nëse kryeministri hungarez Viktor Orban nuk tërhiqet nga propozimi i tij ka vetëm një zgjidhje, dalja nga Eurozona.
“Nëse kryeministri Viktor Orban nuk tërhiqet nga propozimi vendi do të duhet të largohet nga Bashkimi Evropian. Kush fut dënimin me vdekje nuk ka vend në Bashkimin Evropian, do të ishte ” bazë për divorc”. Karta e të drejtave themelore të Bashkimit Europian është ndalimi i dënimit me vdekje ” ka thënë Junker për “Süddeutschen Zeitung“.
Vetë Hungaria e ka shfuqizuar dënimin me vdekje që prej rënies së komunizmit në vitin 1990, ndërsa Orban e ngriti çështjen si kundërpërgjigje e reagimit të fortë publik pas vrasjes së një biznesmeni të ri në jug të vendit.