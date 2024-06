Zv.kyeministri serb Vulin provokon: Nato po i përdor shqiptarët si "mish për top"

Zëvendëskryeministri i Serbisë Aleksandër Vulin në lidhje me rolin e shqiptarëve në NATO, ka thene se ata po perdoren si mish për top.

Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve SRNA, Vulin e cilësoi aleancën si kërcënim për Serbinë.

Vulin e ka konsideruar aleancën e Atlantikut si kërcënim për Serbinë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Kështu e shikoj unë pranimin e të ashtuquajturës Kosovë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, edhe pse duhet të pranoj se ishte jashtëzakonisht logjike për mua sepse shqiptarët janë këmbësoria e NATO-s, ndaj i duhen gjithmonë që t’i çojnë si mish për top, për të pastruar fushat e minuara në Ukrainë.

Kjo do të bëhet nga shqiptarët, pasi nuk do jenë belgë apo nga ndonjë shtet tjetër”, – tha Vulin.

Politikani i shpallur “non grata” nga SHBA tha se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po bën gjithçka në Kosovë për të provokuar Serbinë që të nisë një luftë, që më pas, sipas tij, të shfaqet NATO dhe të thotë:

“Tani do ta mbrojmë ne Prishtinën”. Vulin përsëriti se serbët më së shumti po luftojnë për stabilizim dhe paqe në Ballkan.

“Nuk mund të dëgjonit asnjë përfaqësues politik të serbëve, pavarësisht nëse ishte nga Republika Srpska apo nga Serbia, që të flasë për faktin se ne do të bëjmë ose do të arrijmë diçka me forcë apo me luftë”,- shtoi ai.