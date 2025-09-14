Zjarri masiv në Trubarevë! Zbulohen detajet e ndërhyrjes së zjarrfikësve dhe autoriteteve
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:44
Kosovë&Rajon
Pas një nate të gjatë përballë flakëve, zjarri në Trubarevë është lokalizuar pjesërisht, njoftoi kryetari i komunës së Gazi Babës, Boban Stefkovski. Mbi 100 kamionë me rërë dhe më shumë se 1.000 ton ujë janë përdorur për shuarjen e zjarrit.
Stefkovski falenderoi zjarrfikësit, kompanitë që ndihmuan me makineri, Qeverinë dhe Kryeministrin Hristijan Mickoski, si dhe të gjitha institucionet dhe individët që kontribuan. Aktivitetet në terren do të vazhdojnë për të siguruar plotësisht kontrollin mbi zjarrin.