LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarri masiv në Trubarevë! Zbulohen detajet e ndërhyrjes së zjarrfikësve dhe autoriteteve

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:44
Kosovë&Rajon

 

Zjarri masiv në Trubarevë! Zbulohen detajet e ndërhyrjes së

Pas një nate të gjatë përballë flakëve, zjarri në Trubarevë është lokalizuar pjesërisht, njoftoi kryetari i komunës së Gazi Babës, Boban Stefkovski. Mbi 100 kamionë me rërë dhe më shumë se 1.000 ton ujë janë përdorur për shuarjen e zjarrit.

Stefkovski falenderoi zjarrfikësit, kompanitë që ndihmuan me makineri, Qeverinë dhe Kryeministrin Hristijan Mickoski, si dhe të gjitha institucionet dhe individët që kontribuan. Aktivitetet në terren do të vazhdojnë për të siguruar plotësisht kontrollin mbi zjarrin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion