Zgjedhjet në Kosovë: Bashkimi Evropian shpreh pritshmërinë për një kalim të qetë të pushtetit.
Bashkimi Evropian ka shprehur kënaqësi për rrjedhjen e qetë të procesit zgjedhor në Kosovë, pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale më 12 tetor, ku përfshirja e të gjithë komuniteteve ishte e dukshme. Anitta Hipper, zëdhënëse e bllokut, theksoi rëndësinë e certifikimit të shpejtë të rezultateve për komunat që kanë zgjedhur kryetarët në raundin e parë, duke kërkuar gjithashtu një tranzicion të qetë të pushtetit lokal.
Për komunat që do të kalojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve më 9 nëntor, Hipper theksoi nevojën për një proces të pacenuar, konkurrues dhe gjithëpërfshirës. Aktualisht, një mision ekspertësh të Bashkimit Evropian ndodhet në Kosovë me ftesë të presidentes Vjosa Osmani, duke monitoruar gjithashtu ecurinë e procesit zgjedhor dhe duke planifikuar një vlerësim përfundimtar.
Hipper kujtoi se raporti i Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të BE-së për zgjedhjet e përgjithshme të shkurtit 2025, vuri në dukje disa raste të ndërhyrjeve gjatë asaj periudhe. Ajo apeloi për një sjellje të kujdesshme nga të gjitha palët si një mënyrë për të garantuar një mjedis të qetë zgjedhor. Megjithatë, Hipper nuk ka ofruar një përgjigje konkrete për pyetjen nëse Brukseli ka dijeni për ndërhyrjet e mundshme të Serbisë në procesin zgjedhor në Kosovë.
Gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të shkurtit, misioni vëzhgues dokumentoi se mediat shtetërore ruse, si RT Balkan dhe Sputnik Srbija, kishin shpërndarë shumë materiale me përmbajtje manipuluese që kishin për target komunitetin serb.
Në përgjithësi, Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë një proces zgjedhor të qetë dhe demokratik në Kosovë, duke inkurajuar transparencë dhe ndershmëri për të gjithë aktorët e përfshirë. Kjo përpjekje është thelbësore për forcimin e stabilitetit dhe besimit në institucionet lokale.