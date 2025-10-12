Zgjedhjet lokale në Kosovë/ Qytetarët dhe zyrtarë të Listës Serbe në Mitrovicën e Veriut votojnë në grup
Qytetarët e Mitrovicës së Veriut së bashku me zyrtarë të Listës Serbe kanë shkuar kolektivisht për të dhënë votën e tyre në këto zgjedhje lokale.
Votimi në kolektiv ka qenë dhe më herët praktikë e punonjësve të institucioneve serbe në Kosovë.
Ndërkaq, Lista Serbe ka udhëhequr Mitrovicën e Veriut dhe tri komunat e tjera me shumicë serbe në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç, deri më nëntor të 2022, nga ku më pas përfaqësuesit e saj janë larguar nga institucionet e shtetit fqinj.
Ky vendim, më tej është shoqëruar me bojkot gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme të prillit 2023 dhe gjatë votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptarë në 2024.
Rikujtojmë se largimi i përfaqësuesve serbë nga institucionet ka ndodhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës, për të hequr nga qarkullimi targat serbe të automjeteve.