Zgjedhjet lokale në Kosovë/ Nis sot zyrtarisht fushata elektorale, KQZ publikon rregullat
Sot nis zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, e cila do të zgjasë deri më 12 tetor, datë kur qytetarët do t’u drejtohen kutive të votimit. Kjo është bërë e ditur nga Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ), i cili ka caktuar periudhën zyrtare të fushatës.
Shumica e partive politike kanë paralajmëruar nisjen e fushatave të tyre sot në kryeqytetin Prishtinë, me aktivitete që do të zhvillohen në disa prej hapësirave më të njohura publike dhe kulturore.
Ndërkohë, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) është kritikuar për mbajtjen e një aktiviteti elektoral mbrëmjen e kaluar, përpara fillimit zyrtar të fushatës. Kritikët thonë se ky veprim shmang mbikëqyrjen institucionale, pasi periudha e parafushatës nuk është e rregulluar ligjërisht.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka shpjeguar se fushata zgjedhore për 93 subjektet politike me mbi 5 mijë e 600 kandidatë, do të zhvillohet nga sot deri në orën 06:59 të datës 12 tetor.
Ai ka treguar për ndalesat dhe kufizimet ligjore gjatë periudhës së fushatës zgjedhore që duhet t’i respektojnë subjektet politike dhe mbështetësitë e tyre.
“Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme ka përcaktuar një sërë veprimesh të ndaluara për subjektet politike, kandidatët dhe mbështetësit e tyre, gjatë fushatës zgjedhore. Këto ndalesa lidhen kryesisht me mospengimin e fushatës së kundërshtarit politik dhe ndalimin e rreptë të kërcënimeve dhe dhunës gjatë procesit zgjedhor. Në përgjithësi, sipas ligjit, fushata duhet të zhvillohet në një atmosferë të qetë, të respektueshme, demokratike, pa gjuhë urrejtjeje, pa frikësime dhe e distancuar nga çdo formë dhune”, tha Elezi.