Tom Doshi “injoron” SHBA-në, kryesues në Tiranë dhe në Shkodër për zgjedhjet e 25 prillit

Lajmifundit / 9 Mars 2021, 08:26
Politikë

Tom Doshi “injoron” SHBA-në, kryesues në Tiranë dhe

PSD në listat e dorëzuara mbrëmë në KQZ, ka bërë me dije se Tom Doshi do të jetë kryesues në Tiranë dhe në Shkodër për zgjedhjet e 25 prillit, duke injoruar kështu reagimet e ambasadores së SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim pak ditë më parë.

Kujtojmë se Yuri Kim bëri thirrje që emra si Tom Doshi nuk duhet të jenë në listën e kandidatëve në zgjedhje duke theksuar se “votuesit shqiptarë meritojnë më shumë”. Departamenti Amerikan i Shtetit e vendosi në “listën e zezë” Doshin, duke i ndaluar hyrjen në SHBA.

Partia Social Demokrate e drejtuar nga Engjëll Bejtja, e dorëzoi listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e 25 prillit.

