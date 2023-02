Ylli i muzikës pop, Rita Ora uron Kosovën për 15 vjetorin e Pavarësisë

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora, ka uruar shqiptarët e Kosovës me rastin e 15-vjetorit të Pavarësisë.

Nëpërmjet një video-mesazhi, ajo ka shprehur edhe një herë mirënjohjen për bashkëkombësit e saj, të cilët e kanë mbështetur gjithmonë.

“Do të mund të flisja pa u ndalur për rrugëtimin tim me njerëzit e mi në Kosovë. Urime Pavarësia Kosovë dhe faleminderit për të gjitha këto vite krenarie dhe mbështetjeje”, ka thënë ndër të tjerash Rita.

Video-mesazhi i plotë i këngëtares do të transmetohet në koncertin festiv të RTK-së me rastin e përvjetorit të Pavarësisë, të titulluar “Rrno për me tregue”.

Rita Ora ka shprehur gjithmonë me krenari orgjinën e saj, madje, i ka dedikuar edhe një këngë Kosovës në vitin 2012 me titull “Shine Ya Light”.