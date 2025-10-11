LEXO PA REKLAMA!

Vuçiç telefonon pronarin e hotelit ku qëndron kombëtarja kuqezi: Ndeshja do ...

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 18:04
Vuçiç telefonon pronarin e hotelit ku qëndron kombëtarja

Mbrëmjen e sotme, në qytetin Leskovac, do të zhvillohet ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë, një duel që ka ngjallur interes të madh në gjithë rajonin. Për këtë arsye, autoritetet serbe kanë vendosur masa të shtuara sigurie, me qëllim garantimin e rendit dhe mbarëvajtjes së takimit.

Sipas mediave në Beograd, presidenti Aleksandar Vuçiç është përfshirë personalisht në menaxhimin e situatës dhe madje ka telefonuar vetë pronarin e hotelit ku qëndron kombëtarja shqiptare, për t’u siguruar se gjithçka është në rregull dhe se delegacioni kuqezi po trajtohet siç duhet.

Një detaj interesant nga akomodimi i përfaqësueses shqiptare është fakti se shefi i kuzhinës në hotelin ku qëndron skuadra është kosovar nga Prizreni, çka ka krijuar

