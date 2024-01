Vuçiç: Shpreha dëshirën për të shkuar në Kosovë, i gatshëm të flas me serbët atje

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç e ka dhënë këtë deklaratë pas Samitit të mbajtur në Shkup ku prezent ishin dhe Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama si dhe Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Vuçiç ka thënë se ka folur për Ndihmëssekretarin Amerikan të Shtetit, James O’Brien, për çështjen e dinarit, duke pretenduar se institucionet e Republikës së Kosovës e kanë ndaluar për transaksione.

“Fola me O’Brien për vendimin, për të anuluar pagesat”, ka deklaruar Vuçiç duke shtuar se do të vazhdojë konsultimet me O’Brien.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjatë deklaratës Presidenti serb u pyet mbi një deklaratë të mëparshme ku kishte thënë se do vizitonte e paralajmëruar në Kosovë.

Vuçiç ka thënë se ai e ka shprehur dëshirën e tij, por kjo nuk nënkupton që do të lejohet të vizitojë Kosovën.

“Unë vetëm kam shprehur dëshirën time. Unë jam gjithmonë i lirë dhe i gatshëm të flas me njerëzit tanë në Kosovë, për mua nuk ka asgjë më të rëndësishme se kaq”, – ka thënë Vuçiç.

Gjatë Samitit, Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç tha se një treg rajonal në Ballkan do të ndihmonte shtetet, por veçanërisht qytetarët e këtij rajoni.

Ai kërkoi nga BE dhe SHBA të japin kontributin e tyre, me qëllim tejkalimin e pengesave të cilat mund të dalin gjatë këtij procesi.