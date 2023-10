Vucic sfidon: Ju shqetësojnë armët tona të avancuara? Serbia do blejë të tjera për tu mbrojtur

Presidenti serb Aleksandar Vucic ka reaguar serish per ngjarjet e fundit me Kosoven. Ai ka thene se Serbia do te armatoset, pavaresisht shqetesimeve te disave per faktin se Beogradi disponon arme te avancuara.

Sipas presidentit serb, ngjarja e fundit ne veri te Kosoves, ku nje grup terrorist sulmoi e vrau policin Afrim Bunjaku ka qene “Më e vështira për shkak të fushatës së nisur kundër Serbisë, fushatës së gënjeshtrave dhe të pavërtetave.

Siç thotë populli ynë, nuk bie borë për të mbuluar malin, por që çdo kafshë të tregojë gjurmët e saj. Mund të shihnim se kemi miq që nuk janë të shumtë, por janë të guximshëm”, tha Vuçiq.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai ka theksuar se Serbia është përballur me presionet më të vështira të mundshme, sepse, shton ai, parimi që vlen për të gjithë të tjerët nuk vlen vetëm për serbët.

“Kur u vranë tetë policë në Maqedoninë e Veriut, kjo nuk u bë nga terroristët, edhe pse ata e bënë atë në territorin e një vendi sovran të njohur nga OKB-ja dhe kur një polic, i cili meqë ra fjala sipas marrëveshjes së Brukselit nuk mund të jetë ku ka qenë, vritet, gjë që ne gjithashtu e dënojmë nuk e justifikojmë në asnjë mënyrë, atëherë të gjithë serbët deri në moshën 14 vjeçare duhet të hetohen, arrestohen, vriten pa asnjë përgjegjësi apo të drejtë të mbrohen”, shtoi presidenti.

Ai po ashtu deklaroi se “ditët e mëparshme kanë gënjyer shumë për praninë e forcave tona ushtarake”.

"Në fakt, të jem i sinqertë, i shqetësoi fakti që e kuptuan se Serbia ka armë të sofistikuara, siç thonë ata. Ne do të vazhdojmë të investojmë në mbrojtjen e vendit tonë, por Serbia do paqe. Dhe gjithçka që ata thanë ishte e sajuar. dhe kanë gënjyer dhe kanë ditur të shpikin dhe të gënjejnë”, tha Vuçiq.

Ai shtoi se gjëja më e madhe dhe më e vështirë ishte dëgjimi i rrëfimeve se duhej të mirëprisnim veprimin e të ashtuquajturës polici të Kosovës dhe se garancitë se nuk ishte bërë në mënyrë profesionale ishin të kota.

“Pyetja jonë ishte e kotë, e cila mbeti pa përgjigje - pse EULEX-it iu refuzua të merrte pjesë në operacion, por ata u vendosën në sallën e operacionit në mënyrë që të shikojnë vetëm nga larg se si bëjnë diçka, dhe ata duhet të mbështesin. Sepse çdo gjë që është kundër serbëve duhet të mirëpritet”, tha Vuçiq.

“Ato tentativa për të heshtur se si u vranë disa nga serbët nuk ia dolën dhe nuk do të kalojnë dhe prandaj po ju njoftoj se brenda 24 orëve do të mund ta dëgjoni dhe shihni. Kemi deklaratat e dëshmitarëve okularë. , njerëz që ishin në vend dhe panë se si dhe në çfarë mënyre u vra të paktën një i plagosur, brutal”, tha presidenti.

Ai ka theksuar se Serbia nuk do të qetësohet derisa të dihet e vërteta e plotë.

"Sepse jeta e serbëve nuk vlen më pak se të tjerët. Dhe mua nuk më intereson kush do të ushtrojë dhe sa presion, ashtu siç nuk më intereson se si dhe në çfarë mënyre synojnë ta lëndojnë Serbinë me gënjeshtrat e tyre, si në rajon dhe në pjesën e mediave perëndimore”, thotë Vuçiq.

Na takon neve, thekson ai, të bashkohemi, të jemi edhe më të fortë, të ndërtojmë më shumë fabrika, më shumë rrugë, spitale, të forcojmë ushtrinë dhe të mbrojmë vendin tonë.

"Dhe ju mund të ëndërroni vetëm për pavarësinë e Kosovës. Serbia do të mbrojë Kartën e Kombeve të Bashkuara, Serbia do të mbrojë Rezolutën 1244, Serbia do të mbrojë integritetin e saj territorial. Rroftë Serbia, Serbia do të fitojë", tha Vuçic.