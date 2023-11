Vuçiç nuk tërhiqet: Kosova është pjesë e Serbisë, ka qenë dhe do të jetë

Presidenti i Serbisë dhe anëtar i SNS-së, Aleksandar Vuçiç tha sot në Smederevë se Kosova janë pjesë e Serbisë dhe se shteti do të kujdeset për popullin e vet, pavarësisht se ku jetojnë njerëzit tanë. “Dhe më lejoni t’ju them, ata shpikën të gjitha llojet e gjërave dhe do të shpikin të gjitha llojet e gjërave – Kosova është pjesë e Serbisë, ka qenë dhe do të jetë, ndryshe nga koha e tyre, kur ata bënë gjithçka për t’ia dorëzuar atë.”, tha Vuçiç duke iu drejtuar qytetarëve të mbledhur para sallës, ku po mbahet tubimi i përparimtarëve në Smederevë. Po ashtu, gjithçka që fyen të gjitha nënat dhe fëmijët tanë thotë më shumë për to, shtoi Vuçiç.

“Ne do t’i mbrojmë nënat dhe fëmijët e tyre dhe bashkërisht do ta ndërtojmë të ardhmen e Serbisë, me paga dhe pensione më të larta, por Serbia do të ecë përpara nga viti në vit. Ne do të kujdesemi për njerëzit tanë kudo që jetojnë“, theksoi Vuçiç dhe falënderoi qytetarët e mbledhur për mbështetjen e tyre të madhe. Ai ka thënë se ka vizituar një familje në Mihalovc, e cila është kthyer në Serbi nga Austria. “Kanë katër nipër dhe thonë se do të kenë edhe më shumë. Të gjithë kanë ardhur nga Austria, e drejtojnë kompaninë me sukses. Ftoj të tjerët të kthehen në Serbi, nuk ka si vendi ynë . Gjithçka mund të arrihet me mund punë. Faleminderit për mikpritjen e mrekullueshme”, tha Vuçiç.