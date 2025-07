Vuçiç kërcënon hapur Kosovën: Serbia do të fitojë në fund

I pajisur me armë dhe drogë/ Kapet i “forti”, i dënuar më parë për vrasje

Presidenti Aleksandër Vuçiç ka kërcënuar hapur Kosovën. Gjatë një interviste në RTS, Vuçiç u shpreh se, gjërat po ndryshojnë në botë dhe se Serbia do të fitojë edhe çështjen e Kosovës.

Kur iu kërkua të komentonte mbi incidentet e përditshme në Kosovë, arrestimet dhe deportimet e serbëve dhe vendimet e Prishtinës që bien ndesh me normat themelore të së drejtës ndërkombëtare, Vuçiç tha se kjo nuk ka fund dhe nuk do të ketë fund dhe Serbia do të fitojë në fund.