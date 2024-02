Vuçiç humb "toruan" pas deklaratave të Ramës: Nëse do ta kisha thënë unë...

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka komentuar deklaratën e kryeministrit shqiptar, Edi Rama se “çdo sulm ndaj Kosovës është sulm ndaj Shqipërisë”.

“Sot u dëgjua nga një shtet fqinj se nëse dikush sulmon Kosovën, edhe pse nuk e di kush do të sulmonte, Shqipëria nuk do ta lejojë dhe do të jetë në atë anë. Pas një deklarate kaq të tmerrshme, dëgjohej vetëm një heshtje e madhe, aq e fortë saqë heshtja ishte e pakëndshme. Askush nuk iu përgjigj deklaratave të tilla, imagjinoni sikur dikush nga ne ta kishte thënë këtë, do të kishit dëgjuar bubullimat e mallkimeve, fyerjeve dhe fushatave më të pista nga e gjithë bota”, tha Vuçiç.

Vuçiç deklaroi se Serbia do të mbrojë marrëdhëniet e saj me Evropën, por edhe se “nuk do të shkelë marrëdhëniet e saj me Rusinë apo Kinën”.

“Për sa na përket neve, nuk kemi nevojë të sulmojmë askënd dhe nuk do ta bëjmë. Ne kemi nevojë për Evropën, ndoshta jo hipokrizinë e saj, por nuk mund të bëjmë pa të”, tha Vuçiç.

Kujtojmë se kryeministri shqiptar Edi Rama tha dje për mediat kosovare se “çdo sulm ndaj Kosovës është sulm ndaj Shqipërisë”.

“Shqipëria nuk është vetëm një ent gjeografik apo një ent shtetëror që ka një raport të veçantë me Kosovën. Çdo sulm ndaj Kosovës është sulm ndaj Shqipërisë, por nga ana tjetër nuk duhet t’ju harrojmë kurrë. Prandaj duhet të kemi parasysh gjithçka kur marrim ndonjëherë masa në lidhje me aleatët, se Kosova nuk është e vetme, jo vetëm se ka Shqipërinë, por sepse ka aleatë strategjikë, të cilët ne e dimë mirë se kush janë, pa të cilët Kosova nuk do të ekzistonte sot si shtet dhe me të cilin Kosova mund të arrijë gjithçka që ne të gjithë duam të arrijë Kosova.

Pra, për këtë arsye, duhet të mendoni për peshën dhe rëndësinë e aleatëve çdo ditë, edhe kur jeni në paqe të plotë, dhe jo më kur jeni në këtë proces kur keni nevojë për sa më shumë miq, dhe kur humbni miq, ose ftohja e zemrave të tyre, është gjëja më e padëshirueshme”, tha Rama një ditë më parë.