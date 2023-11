Vuçiç: 2024 do të jetë një vit me trazira dhe konflikte, duhet të mbrojmë vendin tonë

Nëse po përpiqeni të arrini një kompromis dhe e shihni se është e pamundur dhe nuk keni rrugëdalje tjetër, atëherë duhet të blini kohë dhe kjo është më mirë sesa të hiqni dorë nga ajo që nuk mund dhe nuk duhet të hiqni dorë.”- tha presidenti serb Aleksandar Vuçiç sot, duke folur në akademinë ceremoniale me rastin e 182 vjetorit të Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve (SANU), raporton Euronews Serbia.

Vuçiç në fjalën e tij tha se ka frikë se viti i ardhshëm, kur priten zgjedhje në shumë vende të botës, do të jetë shumë më i vështirë dhe më i keq për të gjithë botën, përfshirë edhe për Serbinë.

“Kam frikë se ky vit do të na sjellë shumë më tepër konflikte, shumë më tepër trazira se viti paraprak dhe ky vit 2023. Kur them këtë, kam parasysh të gjitha llojet e kërcënimeve ndaj popullit tonë në Kosovë, por edhe në Republikë Srpska dhe në shumë pjesë të tjera të rajonit tonë”, tha Vuçiç.

Vuçiq tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme që çdo ditë, duke dëgjuar pikëpamje të ndryshme, mendime të ndryshme, të vijmë në një emërues të përbashkët se si ta ruajmë lirinë, vendin tonë dhe të ardhmen në përgjithësi.

“Kur flas për të gjitha këto zgjedhje, flas sepse e di që askush nuk do t'i dorëzohet askujt, sepse në botën moderne dhe në epokën e rrjeteve sociale nuk ka dorëzim. Askush, askund, nuk do t'i dorëzohet askujt. Kompromisi është bërë një fjalë e neveritshme. Madje respektimi i pikëpamjeve të tjera dhe të ndryshme pothuajse nuk ekziston më në botën moderne”, tha ai.

Siç shtoi ai, "rruga jonë është të insistojmë në zgjidhje kompromisi edhe pse e dimë se nuk do të ketë".

"Megjithëse ne e dimë se as të tjerët, as ata që do të përcaktojnë fatin e botës, nuk i duan. Disa thonë se është keq të blesh kohë. Është keq nëse nuk ke provuar të arrish një kompromis më parë. Nëse përpiqesh të arrish një bëj kompromis dhe shiko se është e pamundur dhe nuk ke rrugëdalje tjetër, atëherë duhet të blesh kohë. Dhe kjo është më mirë sesa të heqësh dorë nga ajo që nuk mund dhe nuk duhet të heqësh dorë”, tha Vuçiç.

Ai thotë se pafundësisht ka pasur dilema në nivel ditor, javor, mujor se si dhe në çfarë mënyre të drejtohet politika kombëtare dhe shtetërore.

“Edhe sot, mund të them me siguri, pavarësisht nga ashpërsia e problemeve me të cilat përballemi, nga përmasat dhe forca e presioneve që do të rriten vetëm në periudhën e ardhshme, se ne duhet të përpiqemi gjithmonë për një kompromis, por që duhet të mos hiqni dorë nga ajo që është e jona, nuk duhet të heqim dorë nga e drejta ndërkombëtare publike, as nga territori ynë, as nga populli ynë”, theksoi Vuçiç.

Edhe sikur ta bëjmë këtë me të gjitha premtimet që na bëjnë thuajse çdo ditë, me të gjitha historitë e bukura që janë joshëse, tërheqëse dhe në fund rezultojnë gjithmonë gënjeshtra shumëngjyrëshe, "nuk do të merrnim asgjë. “, shtoi Vuçiç.

"As në nivel taktik, e lëre më në nivel strategjik. Prandaj jam i sigurt se është e rëndësishme që vendi ynë të mbrojë atë që i përket vendit tonë, të përpiqet të ruajë paqen, ndonjëherë nën një shkëmb dhe të fshihet në mënyrë që të jo për të rrezikuar të ardhmen e vendit tonë, por për të pritur një mundësi të favorshme në kuptimin e vërtetë të fjalës për të dalë para botës me të vërtetën dhe drejtësinë dhe për të fituar respektin e botës për këtë”, theksoi Vuçiç.

Vuçiq thotë se pret që viti i ardhshëm të jetë më i vështiri në historinë tonë moderne, por gjithashtu beson se një pjesë e madhe e vështirësive dhe problemeve do të marrin fund.

Duke folur për SAN, Vuçiq tha se shteti do të ndihmojë financiarisht në ngritjen e shkallëve të vertikalës kulturore dhe arsimore.

“Faleminderit që pranuat mbështetjen e shtetit serb në rindërtimin e ndërtimit të Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, e cila do të fillojë menjëherë”, tha Vuçiç dhe theksoi se shteti investon në shkencë dhe kulturë.

Shteti kërkon të ruajë trashëgiminë, por edhe të ardhmen, përmes ndërtimit të bio kampeve, kampeve shkencore e teknologjike dhe gjithçkaje që në çdo mënyrë do të kontribuojë në punësimin e njerëzve, tërheqjen e investimeve dhe jetën më të mirë të qytetarëve të thjeshtë.

Vuçiç e uroi SAN për 182 vjetorin e krijimit dhe vuri në dukje se ai ka një rëndësi të përjetshme në historinë e kombit tonë.

“Të gjithë ne që merremi me punë të tjera jemi gjithmonë kalimtarë si në kuptimin e përditshëm ashtu edhe në atë historik. Dhe ajo që është e përhershme, e përjetshme për popullin tonë dhe për qytetarët tanë është gjithmonë vetëm Akademia Serbe e Shkencave dhe e Arteve. Kisha Ortodokse Serbe dhe shteti ynë serb”, tha Vuçiç në ceremoninë në SAN.

Ai theksoi se ishte një nder i madh për të që mundi të fliste në atë tubim dhe përgëzoi akademikët që sot morën medalje.

"Kohë pas kohe, në intervale të rralla, një shpirt i madh viziton tokën për të komunikuar një sekret që do të avancojë njerëzimin. Ai zgjedh më të aftën, më të merituarin dhe i pëshpërit një sekret të ri. Si një ndezje drite, njohuri të çmuara. vjen.Kur të rrokë kuptimin e fshehtë, fatlumi sheh ndryshimin magjik.Mrekullitë që sheh edhe pse të largëta në kohë do të ndodhin.Ai e di, nuk ka asnjë grimë dyshimi.Në mendjen e tij, në çdo fibër e ndjen trupin e tij. Është një ide e mrekullueshme”, kujtoi Vuçiç atë që kishte thënë dikur Nikola Tesla.

Vuçiq thotë se fryma e madhe e zbulimit për të cilën flet Tesla udhëhoqi themeluesit e Shoqërisë së Letërsisë Serbe, nga e cila lindi SANU.

"Zbulimi nën kamerët e kësaj shtëpie të lartë na jep fuqinë për të dëgjuar shumë qartë notat e forta të Isidore Žebeljan të larë në ngjyrat luksoze që dielli u jep dritareve me njolla të Mladena Srbinović. Përmes mendimeve të mia më duket , çdo serb e kalon mendjen me të cilën jemi nderuar, por edhe në realitet Matija Beçkoviq dhe Dushan Kovaçeviq, disa prej tyre e dinë përmendësh gjithë Serbinë”, ka thënë Vuçiç.