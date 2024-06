Vuçiç do të vizitojë Kosovën javën e ardhshme

Kryeministri serb Aleksander Vuçiç do te vizitoje Kosoven gjate javes se ardhshme. Lajmi eshte bere i ditur nga mediat kosovare te cilat kane publikuar nje leter derguar qeverise se Kosoves dhe kryeministrit Isa Mustafa nga ana e homologut te tij serb Vuçiç. Ne kete leter, po sipas te njejtave burime, mesohet se vizita eshte planifikuar mes datave 12 dhe 14 janar. Kryeministri serb i shkruan homologut te tij kosovar se kerkon ndihmen e qeverise per eskorten policore me rastin e vizites se tij ne Kosove, ndersa theksohet se do te informohen me vone per detajet e tjera lidhur me angazhimet e udhetimit.