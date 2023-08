Vritet në rrethana misterioze shqiptari në Kanada, policia kërkon ndihmën e komunitetit të zonës

Një 26-vjeçar shqiptar me origjinë nga Kosova është vrarë të shtunën në Kanada. Mediat lokale raportojnë se i riu u qëllua për vdekje pranë Carlsbad Springs herët në mëngjesin e së shtunës.



Policia u thirr në një adresë në Farmers Way rreth orës 3:45 të mëngjesit dhe gjeti një burrë me plagë me armë zjarri.

Mjekët thanë se një viktimë mashkull u transportua në spital në gjendje kritike, ku më vonë u shpall i vdekur. Hetuesit e identifikuan viktimën si Granit Ahmeti.

Viktima u përshkrua si një ‘djal i dashur’ me një dashuri për jetën që ishte e pakrahasueshme

26-vjeçari nga Ferizaj, përshkruhet nga kompania Canadian Towing, ku ishte aksioner si dhe një “vëlla vetëmohues, partner i dashur dhe miku më i sjellshëm”.

“Energjia dhe buzëqeshja e tij ishin gjithmonë kaq ngjitëse dhe dashuria e tij për jetën ishte e pakrahasueshme. Do të na mungojë më shumë se sa mund të shprehin fjalët”.



Groulx tha se policia beson se të shtënat ishin një incident i izoluar dhe nuk ka asnjë shqetësim për sigurinë publike.

Në një njoftim për media të shpërndarë të dielën, njësia e vrasjeve kërkoi që banorët dhe bizneset pranë Farmers Way, Anderson Road, Thunder Road dhe Piperville Road të kontrollojnë kamerat e sigurisë për çdo “aktivitet të dyshimtë” nga ora 2-4 e mëngjesit.

Postimi i mediave sociale nga Canadian Towing thotë se kompania dhe familja “kanë humbur një pjesë të vetes”.

Në një mesazh për CBC Otava, administratori i faqes tha se babai i viktimës kishte kërkuar që kushdo që ka informacion rreth tij të kontaktojë policinë.

Një zëdhënës i forcës tha se është në fazat e hershme të hetimit të saj dhe nuk kishte asnjë përditësim që nga mëngjesi i së hënës.