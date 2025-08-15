LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e trefishtë në Gjilan/ Prokuroria jep detaje mbi të kaluarën penale të Mefail Shkodrës dhe djemve të tij

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 11:08
Prokuroria Themelore e Gjilanit ka dhënë detaje të reja lidhur me të kaluarën e Mefail Shkodrës dhe të djemve të tij, të akuzuar për vrasjen e trefishtë.

“Duke marrë shkas nga raportimet lidhur me të kaluarën penale të dyshuarit Mefail Shkodra, njoftojmë opinionin publik se për atë në Prokurorinë Themelore të Gjilanit nga Policia e Kosovës që nga viti 2000 janë pranuar gjithsejt 5 raste penale, në 4 raste janë ngritur aktakuza sipas lëndëve PP.II.300/2005, PP.II.394/2011, PP.II.1091/2014, PP.I.154/17 dhe në lëndën PP.II.913/2023 është zgjidhur në procedurë të ndërmjetësimit.

Ndërkohë, sa u përket të dyshuarve të tjerë, Edonis Shkodra dhe Engjëll Shkodra, Prokuroria njofton se ata nuk kanë pasur asnjë rast të proceduar më parë.

Prokuroria Themelore e Gjilanit thekson se mbetet e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit dhe inkurajon qytetarët të bashkëpunojnë me organet e rendit për çdo informacion që mund të ndihmojë në hetimin e suksesshëm dhe vënien para drejtësisë të autorëve të ngjarjes.

