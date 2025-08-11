Vrasja e trefishtë në Gjilan/ Në kërkim edhe dy djemtë e Mefail Shkodrës, dyshohen si autorë të krimit
Policia e Kosovës ka shpallur në kërkim Edonis dhe Engjull Shkodrën, djemtë e Mefail Shkodrës, si të dyshuar për vrasjen e trefishtë të ndodhur një ditë më parë në Gjilan.
Viktimat janë Selami Hasani dhe Edmond Hasani (babë e bir), argjendarë të njohur të qytetit, të cilët u qëlluan për vdekje në një kafene pranë ndërtesës së komunës. Pak orë më vonë, humbi jetën edhe Abedin Hoxha, njëri prej të plagosurve rëndë, duke e çuar bilancin në tre të vdekur.
Policia ka publikuar fotografitë e tre të dyshuarve dhe kërkon nga qytetarët që të raportojnë çdo informacion mbi vendndodhjen e tyre në stacionin më të afërt ose përmes aplikacionit “Lajmëro Policinë”. Autoritetet garantojnë konfidencialitet të plotë për të dhënat e raportuesve.