Vrasja e trefishtë në Gjilan, furtunë në policinë e Kosovës, pezullohen katër efektiva

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 22:50
Inspektorati Policor i Kosovës ka njoftuar se ka filluar një hetim paraprak për të verifikuar nëse ndonjë pjesëtar i Policisë së Kosovës është përfshirë në veprimtarinë kriminale të të dyshuarit të shpallur në kërkim për vrasjen e trefishtë në Gjilan.

Për të ruajtur integritetin e hetimit dhe për të shmangur çdo ndikim mbi dëshmitarë apo prova, IPK ka rekomanduar pezullimin e katër zyrtarëve policorë të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjilan.

Sipas rekomandimit, janë pezulluar një rreshter policor dhe një hetues nga njësia e hetimeve rajonale, një rreshter policor, shef i hetimeve në Stacionin Policor të Novobërdës, si dhe një zyrtar policor nga Njësia e Reagimit të Shpejtë.

IPK, në bashkëpunim me Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Gjilan, po zhvillon hetime paraprake ndaj tyre, për dyshime mbi përfshirje në veprimtari të jashtëligjshme me elemente të veprës penale.

