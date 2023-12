Vrasja e porositur e Liridona Ademajt/ Vëllai i saj reagon sërish: Kriminelët të kalben në burg

Vëllai i Liridona Ademajt, Leonardi ka paralajmëruar se tashmë do të nisë fushata e familjes për të kërkuar llogari për vrasjen e motrës së tij.

Ditën e djeshme, trupi i 30-vjeçares është rivarrosur në vendlindjen e saj. Me anë të një postimi në “Facebook”, Leonardi ka falënderuar në emër të tij dhe nënës së tij, ndërsa shkruan se tani do të fillojë fushata e tyre për drejtësi.

Reagimi i plotë:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nuk kemi fjalë të shprehim mirënjohjen tonë për të gjitha organizimet për të nderuar Liridonen dhe për të kërkuar drejtësi për të gjitha gratë dhe vajzat e vrara.

Ditët po na bëhen edhe më të vështira dhe mezi po kalojnë e dhimbja po rritet por organizimet në shumë qytete në Kosovë dhe në Shqipëri po na japin forcë që të mos dorëzohemi.

Sonte bashkë me nanen po i përcjellim lajmet dhe marshin në Prishtinë dhe ndonëse shumë e pikëlluar, nana vazhdimisht po thotë faleminderit prej tyre që po e bëjnë këtë për Donen time.

Kampanja jonë për drejtësi fillon tash, bashkë me juve aktiviste, organizata joqeveritare dhe me mbështetjen e mediave.

Ne duam drejtësi të shpejtë dhe profesionale, pa vonesa dhe pa gabime. Kriminelët duhet të kalben në burg. Asnjë grua tjetër nuk duhet të vritet. Ne besojmë në institucionet e shtetit dhe presim që të ndajnë drejtësi.