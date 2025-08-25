LEXO PA REKLAMA!

Vidhnin turistët në Mykonos, arrestohen 4 grabitësit shqiptarë, u zbuluan nga kamerat e sigurisë

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 13:56
Kosovë&Rajon

Vidhnin turistët në Mykonos, arrestohen 4 grabitësit

Policia greke ka arrestuar katër shqiptarë që akuzohen si autorët e një serie vjedhjesh në ishullin e Mykonos. Sipas mediave greke, ata kishin kryer 10 grabitje dhe 3 tentativa në periudhën 6–20 gusht, duke marrë sende me vlerë rreth 138 mijë euro.

Banda vepronte kryesisht gjatë natës, duke goditur banesat dhe akomodimet e turistëve. Grabitësit përdornin furgona me qira për të lëvizur drejt objektivëve, thyenin dyert apo dritaret dhe merrnin para, bizhuteri, veshje dhe aksesorë të shtrenjtë.

Një pjesë të mallrave i fshihnin përkohësisht nëpër shkëmbinj, ndërsa pjesa tjetër u gjet nga policia në banesën ku strehoheshin.

Autoritetet konfiskuan para cash (3 395 euro dhe franga zvicerane), 4 celularë dhe sende të tjera të vjedhura. Identifikimi i tyre u bë falë kamerave të sigurisë në banesat e grabitura.

Një pjesë e mallrave tashmë u është kthyer pronarëve, ndërsa katër shqiptarët do të përballen me drejtësinë greke për vjedhje të organizuar dhe dëm ekonomik.

