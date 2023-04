Valdrin Sahiti u kap me drogë pasi kaloi kufirin me pasaportë diplomatike? Reagon Presidenca e Kosovës

Stilisti i njohur Valdrin Sahiti ka qenë kryefjala e mediave gjatë ditëve të fundit.

Në rrjet qarkulloi lajmi se Valdrini u arrestua në aeroportin e Stambollit pasi u kap me lëndë narkotike dhe thuhet se ka përdorur pasaportën e tij diplomatike për të kaluar kufirin.

Deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim nga vetë stilisti por vetëm përmes avokatëve të tij, ku e kanë mohuar lajmin që të ketë ndodhur një ngjarje e tillë. Por së fundmi ka ardhur një reagim lidhur me situatën nga zëvendëspresidenti i Kosovës, Bekim Kupina.

Kupina thekson se presidentja Vjosa Osmani nuk i ka i dhënë pasaportë diplomatike askujt dhe se nuk ka kompetencë ligjore të bëjë diçka të tillë. Ndër të tjera ai sqaroi gjithashtu se këto pashaporta janë dhënë nga qeverisja e kaluar.

Postimi i plotë:

Sqarim i sërishëm. Presidentja asnjëherë nuk i ka dhënë pasaportë diplomatike askujt, pra as Valdrin Sahitit. Presidentja as nuk e ka rekomanduar nje gjë të tillë. Presidentja nuk ka kompetencë ligjore të japë pasaporta. Këto pasaporta janë dhënë nga qeverisja e kaluar. Prandaj shpifjet e shumta të këtyre ditëve Presidenca do t’i trajtojë duke ndërmarrë masa të parapara me ligj ndaj të gjithë atyre që kanë shpifur.