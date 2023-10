U shfaq fillimisht në Kolumbi, varianti "Mu" i Covid-19 konfirmohet edhe në Greqi

Në Greqi janë konfirmuar edhe rastet e para me variantin e ri të koronavirusit “Mu”. Mediat në vend raportojnë se gjashtë persona kanë rezultuar pozitivë për këtë mutacion.

Ndërsa, përhapja e variantit Delta është pothuajse absolute pasi gjendet në 96.72% të shtameve të reja. EODY njoftoi sot se nga 921 mostra me interes të veçantë , të identifikuar në periudhën 07 korrik 2021 deri më 24 gusht 2021, 899 lidhen me Deltan dhe 22 të tjera lidhen me variantin Alpha.

Në Egjeun e Veriut, Epir dhe Greqinë Qendrore, mutacioni Delta gjendet në 100% të shtameve të reja me interes të veçantë, ndërsa një përqindje më e vogël regjistrohet në Ishujt Jon (89.80%). Gjithashtu vlen të përmendet fakti se kohët e fundit nuk janë identifikuar shtame të reja të Mutacionit M, të cilat sipas OBSH-së mund të jenë më rezistente ndaj vaksinave kundër Covid-19.

Në periudhën e mëparshme, 6 shtame Mu u identifikuan (B.1.621) në Atikë, Argolida, Arta dhe Eleftherios Venizelos. Që nga fillimi i testeve, Rrjeti Kombëtar të Mbikëqyrjes Gjenomike të virusit SARS-CoV-2 e deri më sot janë analizuar gjithsej 30,385 mostra të rasteve vendase.