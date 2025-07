U kapën me drogë, gjykata merr vendimin për dy këngëtarët nga Kosova

Dy reperët e njohur, Real 1 dhe Dj Blunt morën dënimin nga gjykata pasi u kapën me drogë dy muaj më parë. Të dy reperët e pranuan fajësinë e tyre dhe u shprehën të keqardhur për rastin në fjalë, duke premtuar para gjykatës se nuk do përsërisin më veprime të tilla. Ndërkohë ditën e sotme gjykata ka marrë vendimin për Dj Blunt dhe Real 1, duke i dënuar me gjobë.

I akuzuari Edon Dedi, i njohur me emrin artistik Dj Blunt, është dënuar me gjobë prej 350 euro dhe gjashtë muaj burg, ndërsa i akuzuari tjetër Ilir Zhita, i njohur me emrin artistik Real 1, është dënuar me gjobë prej 300 euro dhe gjashtë muaj burg. Me pëlqimin e të akuzuarve dënimi me burg është shndërruar në dënim me gjobë prej 600 euro.

Gjykatësi Gent Beka deklaroi se të pandehurit Edon Dedi i është konfiskuar sasia e substancës narkotike e llojit marijuanë, me peshë prej 10.5 gram, dhe të pandehurit Ilir Zhita po ashtu i është konfiskuar sasi prej 3.2 gram. Dy reperët janë të detyruar që gjobën e tyre ta paguajnë në një afat kohor prej 30 ditësh.