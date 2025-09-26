Trupi i mbuluar në tokë.../ Publikohen PAMJE nga vendi ku humbi jetën vëllai i Gjestit
Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e fshatit Treboviq në Kosovë, ku banorët kanë konfirmuar lajmin tragjik për vdekjen e Eldion Kelmendit, vëllai i artistit të njohur Gjesti (fitues i “Big Brother VIP 4”).
Aksidenti fatal ka ndodhur në rrugë, ku dyshohet se Eldioni po udhëtonte me një motor katër-rrotësh dhe është përplasur me një automjet.
Si pasojë e përplasjes së fortë, ai ka humbur jetën në vend, ndërsa një shok i tij, i cili ndodhej pasagjer në të njëjtin mjet, ka mbetur i plagosur rëndë dhe ndodhet në gjendje kritike në spital.
Rrethanat e plota të aksidentit janë ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe përgjegjësitë e mundshme të ngjarjes.
Lajmi ka shkaktuar dhimbje të thellë në komunitetin lokal dhe më gjerë, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe ngushëllimi për familjen Kelmendi.