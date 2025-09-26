LEXO PA REKLAMA!

Trupi i mbuluar në tokë.../ Publikohen PAMJE nga vendi ku humbi jetën vëllai i Gjestit

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 16:52
Kosovë&Rajon

Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e fshatit Treboviq në Kosovë, ku banorët kanë konfirmuar lajmin tragjik për vdekjen e Eldion Kelmendit, vëllai i artistit të njohur Gjesti (fitues i “Big Brother VIP 4”).

Aksidenti fatal ka ndodhur në rrugë, ku dyshohet se Eldioni po udhëtonte me një motor katër-rrotësh dhe është përplasur me një automjet.

Si pasojë e përplasjes së fortë, ai ka humbur jetën në vend, ndërsa një shok i tij, i cili ndodhej pasagjer në të njëjtin mjet, ka mbetur i plagosur rëndë dhe ndodhet në gjendje kritike në spital.

Rrethanat e plota të aksidentit janë ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe përgjegjësitë e mundshme të ngjarjes.

Lajmi ka shkaktuar dhimbje të thellë në komunitetin lokal dhe më gjerë, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe ngushëllimi për familjen Kelmendi.

