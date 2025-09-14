LEXO PA REKLAMA!

Trump paralajmëron Kosovën? Ish-ambasadori Peci thotë se Vetëvendosje rrezikon izolimin!

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:16
Kosovë&Rajon

 

Trump paralajmëron Kosovën? Ish-ambasadori Peci thotë se

Lulzim Peci nga KIPRED paralajmëron se Lëvizja Vetëvendosje ka zgjedhur rrugën e humbjes së mundësive strategjike dhe të izolimit nga Perëndimi, duke keqpërdorur mbështetjen e SHBA-së. Sipas tij, kjo sjellje mund të mos tolerohet nga administrata Trump, që duket se ka qëndrime më të ashpra ndaj qeverisë aktuale.

Peci thekson se suksese të mëparshme si krijimi i Ushtrisë së Kosovës dhe demarkacioni me Malin e Zi nuk mund të mbulojnë dështimet në qeverisje, duke paralajmëruar pezullimin e dialogut strategjik dhe përfundimin e periudhës së “ledhatimit” nga SHBA-të ndaj lidershipit kosovar.

