Trump paralajmëron Kosovën? Ish-ambasadori Peci thotë se Vetëvendosje rrezikon izolimin!
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:16
Kosovë&Rajon
Lulzim Peci nga KIPRED paralajmëron se Lëvizja Vetëvendosje ka zgjedhur rrugën e humbjes së mundësive strategjike dhe të izolimit nga Perëndimi, duke keqpërdorur mbështetjen e SHBA-së. Sipas tij, kjo sjellje mund të mos tolerohet nga administrata Trump, që duket se ka qëndrime më të ashpra ndaj qeverisë aktuale.
Peci thekson se suksese të mëparshme si krijimi i Ushtrisë së Kosovës dhe demarkacioni me Malin e Zi nuk mund të mbulojnë dështimet në qeverisje, duke paralajmëruar pezullimin e dialogut strategjik dhe përfundimin e periudhës së “ledhatimit” nga SHBA-të ndaj lidershipit kosovar.