Tre plumba në zarf në adresë të Ivica Daçiç, reagon presidenti serb Vuçiç! Ja mesazhi që i dha autorëve

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 20:29
Tre plumba në zarf në adresë të Ivica Daçiç,

Një letër që mbante një zarf me tre plumba ka mbërritur në adresën e ministrit të Brendshëm serb, Ivica Daçiç. Zarfi iu dorëzua qeverisë serbe të enjten, dhe Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi një ditë më vonë se policia kishte identifikuar dhe lokalizuar personin që e kishte dërguar paketën.

"Gjatë shpërndarjes së rregullt të postës në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Serbisë më 28 gusht 2025, u vu re një zarf i adresuar Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Punëve të Brendshme Ivica Daçiç. Gjatë një skanimi sigurie të paketës duke përdorur një pajisje me rreze X, brenda zarfit u gjetën tre plumba", tha MPB-ja.

Ata shtuan se u përcaktua që paketa ishte dërguar me postë më 26 gusht 2025, në një degë të Postës së Serbisë në Pozharevac, dhe se policia e ka identifikuar dhe lokalizuar dërguesin.

Për rastin ka reaguar edhe Presidenti serb Aleksandër Vuçiç, i cili tha sot se Daçiç e informoi se kishte marrë një pako që mbante tre plumba.

”Policia punon me njerëz të mrekullueshëm që luftojnë për këtë vend. Ivica më tregoi për ato tre plumba, është pjesë e punës së zakonshme, shpresoj se do të jenë në gjendje të përcaktojnë se kë mendon ai se është shumë i zgjuar”, iu përgjigj presidenti sot pyetjes së një gazetari, gjatë një vizite në familjen Vasiljevi? në Rakovica.

 

 

 

 

 

 

 

