LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tragjedia në Bullgari, ja kur priten rezultatet e para të ekspertizës

Lajmifundit / 24 Dhjetor 2021, 11:20
Kosovë&Rajon

Tragjedia në Bullgari, ja kur priten rezultatet e para të

U bënë një muaj nga aksidenti tragjik i autobusit në Bullgari, ndërsa shërbimet bullgare të hetuesisë paralajmëruan se rezultatet e ekspertizave teknike mund të jenë gati deri më 25 dhjetor.

“Shpejtësia e autobusit ka qenë jo e përshtatshme me kushtet në rrugë. Mendoj se i ka dhënë autobusit me mbi 90 kilometra në orë. Kërkesat e një drejtuesi profesionit të autobusit janë më të larta sesa për cilindo drejtues tjetër të autobusit”, tha Serafov.

Ai theksoi se nuk ka lidhje shkak-pasojë midis fatkeqësisë, sinjalizimit rrugor dhe shenjave, duke sqaruar se ato ndoshta kanë kontribuar për të, por drejtuesi është dashur të jetë më i kujdesshëm dhe ta drejtojë autobusin me shpejtësia përkatëse. Megjithatë, Sarafov, theksoi se shenjat në rrugë “me gjasë nuk i plotësojnë kushtet”.

Hetimi deri më tani tregon se autobusi për arsye akoma të panjohura ka shkuar në të djathtë dhe e ka goditur rrethojën mbrojtëse e cila e ndan hapësirën për pushim nga autostrada. Nga goditja është shpuar rezervuari për karburant, ka shpërthyer zjarr dhe automjeti është ngujuar midis rrethojave mbrojtëse që i ndan të dyja korsitë e autostradës. Ekspertizë e Ministrisë bullgare për zhvillim rajonal dhe punë publike në vendin e incidentit dëshmoi se trotuari është në gjendje të shkëlqyer, shenja është vjetruar, ndërsa nuk është bërë edhe urdhri pranveror për rinovimin e tij.

Në aksidentin e autobusit në autostradën “Struma” në Bullgari që ndodhi më 23 nëntor jetën e humbën 45 persona, prej të cilëve 12 fëmijë, ndërsa shatë janë lënduar. Ata janë kthyer prej një udhëtimi turistik në Turqi.BW

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion