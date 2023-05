Tragjedia me 9 viktima në Serbi, qeveria merr vendimin urgjent

Tetë nxënës dhe një rojë sigurie u vranë nga të shtënat me armë zjarri në Shkollën Fillore “Vlladisllav Ribnikar” në Beograd, bëri të ditur Policia e Serbisë. Sipas njoftimit, gjashtë nxënës të tjerë dhe një mësues u plagosën.

Në oborrin e shkollës u gjet dhe u arrestua nxënësi i kësaj shkolle, K. K. (14), i cili dyshohet se ka kryer këtë vepër, tha po ashtu policia. Shefi i Departamentit të Policisë së Beogradit, Vesellin Milliq, bëri të ditur se i dyshuari kishte një muaj që planifikonte sulmin dhe se ai vetë kishte raportuar se e kishte kryer krimin.

Milliq, në konferencën për media, shtoi se i dyshuari kishte një listë të nxënësve që planifikonte t’i likuidonte, porse motivi i sulmit ende nuk dihet.Ai tha se në sulm janë përdorur dy pistoleta – njëra me kalibër nëntë milimetra me tre fishekë dhe një pistoletë e kalibrit të vogël dhe se i dyshuari i kishte sjellë edhe katër kokteje molotov në shkollë.

“Me të mbërritur në shkollë, ai menjëherë nxori një armë nga çanta e tij dhe qëlloi rojen e sigurisë D.V.”, tha Milliq, i cili shtoi se sulmuesi më pas qëlloi për vdekje tre nxënëse që ndodheshin në afërsi.

Më pas, thotë Milliq, ai vazhdoi për në kabinetin e historisë, e ndërroi kornizën me municion dhe, pasi hyri në klasë, hapi zjarr ndaj mësuesit dhe nxënësve.

“Pastaj ka dalë nga klasa, ka shkuar në oborrin e shkollës dhe e telefonoi policinë”, tha Miliq, duke shtuar se sulmuesi u paraqit me emrin dhe mbiemrin e tij dhe raportoi se ishte përgjegjës për sulmin.

I pyetur nga gazetarët nëse janë të sakta informacionet që i kanë publikuar disa media se i dyshuari ka qenë viktimë e dhunës nga moshatarët e tij, ministri i Arsimit, Branko Ruzhiq, tha se ka informacione që i dyshuari i kishte pësuar lëndime në një shkollë private të aktrimit, që është jashtë sistemit arsimor të Serbisë.

Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë tha më herët se i dyshuari, nxënës i klasës së shtatë, kishte përdorur armën e të atit në drejtim të nxënësve dhe sigurimit të shkollës. Në konferencën për media në Qeverinë e Serbisë, po ashtu është bërë e ditur se është arrestuar edhe babai i djalit, i cili posedon armën me të cilën sulmuesi vrau nëntë dhe plagosi disa të tjerë. Ministri i Brendshëm, Bratislav Gashiq, shtoi se sipas informacioneve ende jozyrtare, i dyshuari kishte shkuar në poligon për qitje me të atin.

“Ndaj babait do të merren masa ligjore”, ka thënë Gashiq.

Autoritetet serbe kanë deklaruar se do të mbajnë tri ditë zie.

Millan Nedelkoviq, kryetar i komunës së Vraçarit, ku ndodhet shkolla, u tha gazetarëve se nxënësi ka sjellë një armë në çantën e shpinës dhe se të shtënat kanë ndodhur në korridorin e shkollës.

Ai tha se shkolla ka kamera sigurie, por se nuk ka detektorë metalikë. Të gjitha rrugët përreth shkollës, që ndodhet në qendër të Beogradit, janë të bllokuara, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Gazetarët e REL-it në vendin e ngjarjes raportojnë se nxënësit janë evakuuar përmes hyrjes dytësore të shkollës.

“Ishte e tmerrshme”, ka thënë E.M., 14 vjeçe, pasi u evakuua nga shkolla.”Kishim edukatë fizike, dhe unë isha poshtë kur dëgjova të shtëna të vazhdueshme, nuk ishte vetëm një e shtënë”, ka treguar E.M., e cila u prit nga nëna e saj jashtë shkollës.

Drejtoresha e Qendrës Klinike të Serbisë, Milika Asanin, tha se tre nxënës të moshës rreth 13-vjeçare dhe një mësuese janë pranuar në Qendrën Emergjente dhe gjenden në salla të operacionit shkaku i plagëve nga goditjet me armë zjarri.

“Një nxënës është transferuar në sallën e operacionit me plagë të rënda me armë zjarri në kraharor dhe në kokë, një nxënës është plagosur me armë zjarri në këmbën e majtë, studenti ka marrë plagë në stomak dhe në të dyja duart, ndërsa mësuesja është plagosur në stomak. dhe të dyja duart”, tha Asanin. Në vendin e ngjarjes kanë dalë ministri i Arsimit i Serbisë, Branko Ruzhiq, dhe ministrja e Shëndetësisë, Danica Grujiçiq.

“Të gjitha informatat relevante lidhur me tragjedinë dhe rrethanat në të cilat ka ndodhur ajo, do të bëhen të ditura nga Ministria e Brendshme, ndërsa institucionet kompetente shëndetësore do të njoftojnë për gjendjen e të plagosurve”, tha përmes një deklarate Ministria e Arsimit e Serbisë.

Sindikata e Punëtorëve të Arsimit në Serbi tha se “tragjedia në shkollën fillore është dëshmi se jetojmë në kushte ekstreme dhune”.

Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi shprehu ngushëllime për familjet e viktimave.

“Në këtë moment të vështirë, mendimet tona janë me të plagosurit, të cilëve u urojmë shërim të shpejtë”, thuhet në deklaratën e saj.

Zhelko Komshiq, anëtar i Presidencës së Bosnje dhe Hercegovinës, i dërgoi ngushëllime presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Sekretarja e përgjithshme e Këshillit të Evropës, Marija Pejçinoviq Buriq, shkroi në Twitter se “është e tronditur dhe e pikëlluar nga të shtënat” në shkollën “Vlladisllav Ribnikar” në Beograd.

Në Serbi, të shtënat në masë janë shumë të rralla, dhe vendi ka rregulla shumë të rrepta për përdorimin e armëve të zjarrit. Incidenti i fundit i tillë ka ndodhur më 2013, kur një veteran i luftërave të Ballkanit nga vitet ’90 qëlloi për vdekje 13 persona në një fshat në Serbinë qendrore./rel