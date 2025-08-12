Tjetër vrasje në Kosovë! Ekzekutohet me armë një person në Hajvali, autori në kërkim
Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 08:17
Kosovë&Rajon
Policia Rajonale e Prishtinës ka konfirmuar vrasjen e një personi mbrëmjen e së hënës në Hajvali të Prishtinës.
Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:00, kur është raportuar për të shtëna me armë zjarri. Viktima, një mashkull, u shpall i vdekur nga ekipi mjekësor në QKUK.
Sipas policisë, autori i dyshuar është identifikuar dhe po kërkohet. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave kanë nisur.