Tjetër vrasje në Kosovë! Ekzekutohet me armë një person në Hajvali, autori në kërkim

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 08:17
Kosovë&Rajon

Tjetër vrasje në Kosovë! Ekzekutohet me armë një person

Policia Rajonale e Prishtinës ka konfirmuar vrasjen e një personi mbrëmjen e së hënës në Hajvali të Prishtinës.

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:00, kur është raportuar për të shtëna me armë zjarri. Viktima, një mashkull, u shpall i vdekur nga ekipi mjekësor në QKUK.

Sipas policisë, autori i dyshuar është identifikuar dhe po kërkohet. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave kanë nisur.

