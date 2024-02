Tha “vrite shqiptarin” në Kosovë, Vuçiç pret në zyrë serbin dhe e shpërblen me vend pune

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, priti në zyrën e tij serbin Nikola Nedeljkoviç, i cili u lirua pas gjashtë muajsh burg në Prishtinë.

Ai u dënua nga drejtësia në Kosovë pasi gjatë një tubimi në Gazimestan lëshoi thirrje ofenduese dhe nxiti dhunë ndëretnike duke bërë thirrje për “vrasjen e shqiptarëve”.

Më 6 shtator, 20-vjeçari nga Beogradi u dënua me 8 muaj burg pasi u shpall fajtor për akuzën e “nxitjes së urrejtjes dhe intolerancës etnike”, por Gjykata e Apelit në Prishtinë ia uli dënimin me dy muaj.



Vuçiç nuk dënoi gjuhën e përdorur nga serbi kundër shqiptarëve, përkundrazi e shpërbleu me një vend pune.

Fillimisht i ofroi angazhim vullnetar në Zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe një variant tjetër në Ministrinë e Shkencës, Teknologjisë dhe Zhvillimit, por që Nedeljkoviç, zgjodhi të parën.

Ndër të tjera, presidenti serb tha se 20-vjeçari do të rezultojë i pastër dhe pa asnjë dënim brenda territorit të Serbisë.