Tensioni për reciprocitetin e targave, serbi: Vendi im duhet ti kërkojë falje Kosovës
Njihuni me Tomislav Lulzim Perusic, serbi i cili prej kohësh ka dalur hapur për të treguar dashamirësinë që ka për shqiptarët. Ai i përcjell të gjitha zhvillimet, e për më tepër ato që kanë të bëjnë me raportet Kosovë-Serbi. Me po kaq interes të madh po i përcjell edhe ngjarjet e fundit në veri. Deklaron se po e irriton ajo se çfarë po bëjnë serbët.
Sipas tij, që të arrihet një marrëveshje mes këtyre dy shteteve, nuk duhet ndihma e Amerikës apo dikujt tjetër. Shton se Serbia duhet t’i kërkoj falje Kosovës.
Tomislavi studion Albanologjinë. Tregon se shpesh has në reagime të ashpra kur serbët e dëgjojnë duke folur në gjuhën shqipe./Express