LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tensioni për reciprocitetin e targave, serbi: Vendi im duhet ti kërkojë falje Kosovës

Lajmifundit / 1 Tetor 2021, 15:57
Kosovë&Rajon

Tensioni për reciprocitetin e targave, serbi: Vendi im duhet ti

Njihuni me Tomislav Lulzim Perusic, serbi i cili prej kohësh ka dalur hapur për të treguar dashamirësinë që ka për shqiptarët. Ai i përcjell të gjitha zhvillimet, e për më tepër ato që kanë të bëjnë me raportet Kosovë-Serbi. Me po kaq interes të madh po i përcjell edhe ngjarjet e fundit në veri. Deklaron se po e irriton ajo se çfarë po bëjnë serbët.

Sipas tij, që të arrihet një marrëveshje mes këtyre dy shteteve, nuk duhet ndihma e Amerikës apo dikujt tjetër. Shton se Serbia duhet t’i kërkoj falje Kosovës.

Tomislavi studion Albanologjinë. Tregon se shpesh has në reagime të ashpra kur serbët e dëgjojnë duke folur në gjuhën shqipe./Express

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion