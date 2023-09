Tensionet në Veri, politologu: Ja si i futi Serbia armët e sofistikuara në Kosovë

Politologu Ilir Kulla tha në emisionin Now në Euronews Albania se policia e Kosovës ka pasur kontroll mbi Veriun vetëm, gjatë qeverisjes së Albin Kurtin.



Kulla tregoi se prej 23 vjetësh në veriun e Kosovës janë futur kontrabandë që nga armët deri te karburantet dhe hera e parë që policia e Kosovës ndërhyn për ta penguar këtë veprimtari të paligjshme është në qeverinë Kurti.



Sipas tij, nëse marrëveshja për targat për të cilën Kurti u kryqëzua do të implementohej, do ishte më e lehtë të mësohej se të kujt ishin dhjetëra makinat me armatime të sekuestruara në Veri dhe nga kanë ardhur.