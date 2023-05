Tensionet në veri, DASH i ashpër me Kurtin: Vepruat kundër këshillës sonë, ndërro kurs

Pas tensioneve të sotme në veri të Kosovës, ka reaguar ashpër edhe Departamenti Amerikan i Shtetit.

Në faqen zyrtare thuhet se SHBA dënon ashpër veprimet e Qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri të Kosovës, veprime që janë ndërmarrë kundër këshillave të SHBA dhe partnerëve evropianë.

Në reagim thuhet se kanë qenë këto veprime që kanë sjellë përshkallëzimin e tensioneve në veri, çka minon përpjekjet e deritanishme për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

DASH ka bërë thirrje që kryeministri Albin Kurti të ndryshojë kursin e sjelljes dhe palët duhet të përmbahen nga veprime të mëtejshme që nxisin konfliktin.

Reagimi:

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënojnë ashpër veprimet e Qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri të Kosovës, veprime që ajo ndërmori kundër këshillave të Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve evropianë të Kosovës. Këto veprime kanë përshkallëzuar në mënyrë të panevojshme tensionet, duke minuar përpjekjet tona për të ndihmuar në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe do të kenë pasoja për marrëdhëniet tona dypalëshe me Kosovën. I bëjmë thirrje kryeministrit Albin Kurti që të ndryshojë kursin dhe të gjitha palët të përmbahen nga çdo veprim i mëtejshëm që do të ndezë tensionet dhe do të nxisë konfliktin.