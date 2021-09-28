Tensionet në veri, analisti serb e pranon: Rusia e pranishme në kufi
Analisti serb i politikës së jashtme, Boshko Jakshic ka komentuar situatën në veri. Sipas tij, prania e zyrtarëve rusë në objektet e ushtrisë serbe është një mesazh konfuz nga Beogradi, që mund të dënohet nga vendet perëndimore.
Në 26 shtator, ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Nebojsha Stefanovic, dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Serbe, Millan Mojsillovic, kanë vizituar disa ushtarë serbë, që janë vendosur në gjendje të gatishmërisë luftarake në bazën ushtarake të Rudnicës.
Kjo bazë gjendet pranë qytetit të Rashkës në Serbi, rrugës për në pikën kufitare të Jarinjës. Me ta ka qenë edhe ambasadori i Federatës Ruse në Beograd, Aleksandr Botsan-Kharchenko, si dhe i dërguari rus për mbrojtje, Aleksandr Zinchenko.
Është thënë se ata kanë shkuar atje që “të binden personalisht për situatën aktuale”. Jakshic vlerëson se kjo është një pikë diplomatike për Moskën, por dështim i Beogradit. “Moska vazhdon ta përdorë me sukses konfliktin e Kosovës si kanalin më të rëndësishëm për zgjerimin e ndikimit të saj. Në anën tjetër, Beogradi e ka marrë pa u menduar ambasadorin në Rashkë dhe nuk ka dyshim se Perëndimi do ta interpretojë këtë si provokim”, thotë Jakshic.
Në ueb-faqen e Ministrisë serbe të Mbrojtjes thuhet se Stefanoviq i ka falënderuar mysafirët nga Rusia “që janë njohur me situatën në vijën administrative dhe në veriun e Kosovës dhe Metohisë./TCH