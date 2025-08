Tensionet me Serbinë, Kurti: I vetmi person që dëshiron incidente është Vuçiç

Ditën e sotme, qeveria e Kosovës ka bërë mbledhje për të diskutuar situatën në veri, për tensionin me Serbinë. Kryeministri i vendit, Albin Kurti tha se vetmi person që dëshiron incidente është presidenti i Serbisë është Aleksandar Vuçiç.

“Vendimi për targat është i drejtë dhe garanton të drejtën e lëvizjes së lirë, përfshirë edhe qytetarëve serbë. Pengesat janë duke u bërë me disa kamionë pronë komunale dhe kjo është keqpërdorim i aseteve publike. Ftoj grupin e organizuar të qytetarëve serbë sepse ata kanë bllokuar veten e tyre dhe lëvizjen. Për incidente dhe eskalim s’kanë interes as qytetarët e as shteti ynë, s’kanë interes as serbët e Kosovës e as Serbia. Duket se interes ka vetëm një individ, presidenti i Serbisë. Ne jemi për dialog.

Edhe oferta jone publike është tejet praktike, le t’i heqim tabelat e përkohshme edhe Serbia e dhe Kosova. Besoj që nuk është në interesin e Serbisë që të refuzojë dialogun dhe bisedimet siç po bëjnë aktualisht. Brukseli është vendi ku duhet të zhvillohen bisedimet dhe ne jemi të gatshëm e të hapur për të biseduar”, tha Kurti./abcnews