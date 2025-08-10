Të shtëna me armë zjarri në Gjilan, raportohet për 2 viktima dhe dy të plagosur! Autori arratiset
Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 14:31
Kosovë&Rajon
Dy persona kanë humbur jetën dhe dyshohet se dy persona të tjerë janë plagosur si pasojë e një incidenti ku janë përdorur armë zjarri sot në Gjilan.
Zëdhënësi i policisë rajonale për Gjilan Ismet Hashani ka konfirmuar se ngjarja e rëndë ka ndodhur sot rreth orës 12:32 në rrugën “Ibrahim Rugova”.
“Kemi konstatuar vdekjen e dy personave. Dyshohet se edhe dy persona të tjerë janë plagosur dhe u është ofruar ndihmë në qendrën emergjente në Gjilan”, ka thënë Hashani.
I dyshuari për rastin është një shtetas i Kosovës, i njohur për policinë, i cili për momentin është në arrati.