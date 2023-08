Të shtëna me armë në një lokal në Prishtinë! Plagosen 17 persona, policia jep detaje

Të shtëna me armë zjarri janë shënuar në orët e vona të mbrëmjes në qendër të Prishtinës, në një lokal, ku për pasojë kanë mbetur të plagosur 17 persona. Sipas autrorieteve fillimisht sherri ka filluar me objekte qelqi dhe më pas ka agravuar në përplasje me armë zjarri.

Mësohet se 7 prej tyre kanë marrë plagë nga arma e zjarrit, ndërsa njëri prej të lënduarve është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Deklarata e plotë e policisë:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Rreth orës 23:30, është raportuar për të shtëna me armë zjarri në një lokal në rrugën “Rexhep Luci” në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para dyshohet se disa persona kanë marrë plagë nga arma e zjarrit apo edhe nga objekte qelqi.

Ndërkohë që të lënduarit janë dërguar për trajtimin e nevojshëm mjekësor, policia po vijon punën me veprime të ekzaminimit të vendngjarjes si dhe me veprime të tjera operativo-hetimore .

Aktualisht së paku dy të dyshuar janë identifikuar si të përfshirë në rast, ndërsa po punohet edhe për identifikimin e të dyshuarve të tjerë të mundshëm.