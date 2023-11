Takimi me Kurtin për situatën në veri, Krasniqi: Kërkova nga kryeministri që…

Pas përfundimit të takimit me kryeministrin Albin Kurti, kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka zbardhur bisedën. Ai tha se kryeministri informoi atë dhe kreun e LDK-së, Lumir Abdixhikun për situatën në veri.

Përmes një postimi në Facebook, Krasniqi tha se ka kërkuar nga Kurti garantimin e sigurisë së policëve, zyrtarëve por edhe popullit.

“Së bashku me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun, sot kam takuar kryeministrin Albin Kurti, lidhur me zhvillimet e fundit në pjesën veriore të vendit. Nga kryeministri Kurti u informuam për gjendjen aktuale në veri, si dhe rrjedhën e veprimeve të deritanishme, në zbatimin e vendimit për reciprocitet me targa.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kërkova nga Kryeministri që të marrë masa për zbatimin e ligjshmërisë, garantimin e sigurisë së Policëve dhe zyrtarëve tjerë të Republikës së Kosovës si dhe të gjithë qytetarëve të komunave veriore pa dallim. Njëkohësisht, përballë kësaj situate dhe për menaxhimin efikas të saj, kërkova që të ketë koordinim me partnerët ndërkombëtarë, veçanërisht me SHBA-në, BE-në dhe KFOR-in.

Zbatimi i ligjshmërisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës, është obligim kushtetues. Në ushtrimin e sovranitetit tonë kushtetues, organet e rendit dhe ligjit duhet ta kenë përkrahjen e të gjithëve”, shkruan Krasniqi.