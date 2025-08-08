LEXO PA REKLAMA!

Takim i fshehtë në Mal të Zi/ Milorad Dodik takohet me Richard Grenell, e pranishme edhe një kongresiste republikane nga SHBA

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 21:48
Kosovë&Rajon

 

Sipas mediumit malazez Anten

a M, ish-emisari amerikan për Ballkanin, Richard Grenell, është takuar fshehurazi me liderin e entitetit serb në Bosnje-Hercegovinë, Milorad Dodik, në hotelin luksoz “One and Only” në Mal të Zi. Në takim ishte e pranishme edhe një kongresiste republikane nga SHBA.

Takimi nuk është organizuar nga autoritetet malazeze dhe konsiderohet privat dhe jozyrtar. Pjesëmarrja e Dodikut u konfirmua edhe nga të dhënat e aplikacionit të ndjekjes së fluturimeve, që regjistruan kthimin e avionit të qeverisë së Republikës Serbe.

Grenell, që më herët është përfolur për role të larta si sekretar shteti apo shef i CIA-s, aktualisht udhëheq Bordin Drejtues të Qendrës “Kennedy”, një pozicion që megjithatë u shoqërua me largimin e shumë figurave të njohura nga bota kulturore amerikane pas emërimit të tij.

Palët nuk kanë dhënë ende komente zyrtare për përmbajtjen apo rezultatet e takim

