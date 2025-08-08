Takim i fshehtë në Mal të Zi/ Milorad Dodik takohet me Richard Grenell, e pranishme edhe një kongresiste republikane nga SHBA
Sipas mediumit malazez Anten
a M, ish-emisari amerikan për Ballkanin, Richard Grenell, është takuar fshehurazi me liderin e entitetit serb në Bosnje-Hercegovinë, Milorad Dodik, në hotelin luksoz “One and Only” në Mal të Zi. Në takim ishte e pranishme edhe një kongresiste republikane nga SHBA.
Takimi nuk është organizuar nga autoritetet malazeze dhe konsiderohet privat dhe jozyrtar. Pjesëmarrja e Dodikut u konfirmua edhe nga të dhënat e aplikacionit të ndjekjes së fluturimeve, që regjistruan kthimin e avionit të qeverisë së Republikës Serbe.
Grenell, që më herët është përfolur për role të larta si sekretar shteti apo shef i CIA-s, aktualisht udhëheq Bordin Drejtues të Qendrës “Kennedy”, një pozicion që megjithatë u shoqërua me largimin e shumë figurave të njohura nga bota kulturore amerikane pas emërimit të tij.
Palët nuk kanë dhënë ende komente zyrtare për përmbajtjen apo rezultatet e takim