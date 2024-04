Tadiq: Në fund të nëntorit ose fillim të dhjetorit mund të nënshkruhet marrëveshja Kosovë-Serbi

Ish-presidenti i Serbisë, Boris Tadiq, ka thënë se pret që deri në fund të këtij muaji, apo në fillim të dhjetorit të arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë.

Tadiq me anë të një postimi në Twitter, ka shkruar se kjo marrëveshje ‘do të prezantohet si fitore, e cila në mënyrë dramatike do t’i dëmtoj tona interesa tona legjitime në Kosovë’.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur mbrëmjen e së hënës se situata aktuale në vend është një përpjekje e dobët e Beogradit për të zëvendësuar dialogun me destabilizimin.

“Jam dakord që nuk ka alternativë ndaj dialogut. Situata aktuale është një përpjekje e dobët e Beogradit për të zëvendësuar dialogun me destabilizimin. Ata do të dështojnë: Unë premtoj të punoj me NATO_KFOR për të garantuar siguri dhe sundim të ligjit, pa diskriminim në tërë Republikën e Kosovës”, ka shkruar ai në Twitter.

Kurti së bashku me zëvendëskryeministrin për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi dhe ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, priti në takimin komandantin e Forcave paqeruajtëse të NATO-s në Kosovë (KFOR), gjeneralmajorin Angelo Michele Ristuccia.

Sipas një komunikate të qeverisë, Kurti dhe ministri Sveçla falënderuan gjeneralmajorin Ristuccia për angazhimin dhe përkushtimin e KFOR-it, veçanërisht gjatë javëve të fundit, për të garantuar paqe e siguri në veri të Ibrit.

“Në këtë takim u bisedua për angazhim dhe koordinim ndërmjet Qeverisë, institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Forcave paqeruajtëse të NATO-s në Kosovë (KFOR) në shërbim të paqes, e në ruajtje të rendit publik dhe sigurisë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.”