Vrasjet që tronditë Malin e Zi, i fundit ishte më i rëndë
Krimi i djeshëm në Cetinje, në të cilën një 34-vjeçar vrau dhjetë dhe plagosi gjashtë të tjerë para se të vritej, është më e rënda e kryer nga një individ në historinë moderne të Malit të Zi.
Tridhjetë vjet më parë, më 3 qershor 1992, Kosta Damjanoviq (22) vrau nëntë fshatarë në fshatin Pusonjski Do afër Pljevlja, pas së cilës u vra edhe ai.
Një vit më vonë, në vendbanimin Çokrije në komunën e Bjelopoljes, i mituri, Momçilo Ceroviq (14), vrau familjen e ngushtë – prindërit, vëllanë, kushëririn dhe mbesën trevjeçare dhe më pas kreu vetëvrasje.
Një krim tjetër ndodhi në Bijelo Polje në vitin 1993, kur Novo Soshiq (44) vrau katër anëtarë të ngushtë një familje në shtëpinë e tyre. Në mesin e të vrarëve ishin dy fëmijë të moshës 12 dhe 8 vjeç dhe vetëm një djalë njëmbëdhjetë vjeçar mbijetoi.
Srgjaan Stamenkoviq nga Nishi dhe pesë persona të tjerë vdiqën në vitin 2001 në Berane në shpërthimin e planifikuar të një ndërtese trekatëshe në qendër të qytetit.
Doli se Stamenkoviq e solli eksplozivin në çantë me urdhër të Zoran Stevançeviq (34) nga Beogradi, i cili u arrestua dy muaj pas krimit.
Në vitin 2006, në natën e Vitit të Ri, Milan Zekoviq vrau një familje prej pesë anëtarësh në shtëpinë e tyre në Zelenica afër Herceg Novi. Mes viktimave ishin tre djem të moshës 12, 10 dhe 6 vjeç.
Ish-polici Slavko Miloviq nga Andrijevica vrau tre persona në Rijeka Marseniq në vitin 2012. Pasi vrau vjehrrin, vjehrrën dhe kunatën, ai u vetëvra./abc