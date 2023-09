Sveçla i tregon “vijën e kuqe” Vuçiç: Po hyre në Kosovë pa leje, të presin prangat

Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla reagoi ndaj deklaratës së presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç se përgatitet ta vizitojë vendin shumë shpejt.

Por Sveçla deklaroi hapur se nëse kreu i shtetit serb do të tentojë të hyjë në Kosovë pa marrë leje nga autoritetet, atëherë do të arrestohet. “Për me leje, te Kryeministri, për pa leje te unë”, deklaroi ai për mediat në Prishtinë.

I pyetur nëse do të shkonin deri aty sa ta ndalonin Vuçiçin, ministri i brendshëm e bëri të qartë se kushdo që tenton të hyjë pa leje në territorin e Kosovës do të arrestohet, përfshirë këtu edhe presidentin serb.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Vendimmarrja i takon kryeministrit nëse ka kërkesë, e vendos ai nëse ia jep Vuçiçit lejen ose jo. Por nëse nuk e siguron lejen, atëherë dihet se cilat institucione merren me të. Si mendoni ju, mund të hyjë një shtetas i huaj në Republikën e Kosovës pa lejen e institucioneve të saj?”– ishte komenti i tij. Svecla shtoi se për çdo rast, nuk beson që Vuçiçi të jetë aq i krisur sa të hyjë në Kosovë pa leje. Presidenti serb ndërkohë sfidoi sërish perëndimin me deklaratat se pret presion të ri prej tij për vendosje të sanksioneve kundër Rusisë lidhur me luftën e Ukrainës, por kjo nuk ka për të ndodhur.

Nga Nju Jorku, ku ndodhet për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara – Vuçiç deklaroi se se pret që zyrtarët evropianë “t’i mbajnë leksione” gjatë takimeve atje për mosvendosjen e sanksioneve. “Për aq sa të mundet, Serbia nuk do t`i vendose sanksione Moskës”, deklaroi ai. Serbia është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit që nuk ka e ka hedhur një hap të tillë.